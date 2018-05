Asfalteringswerken starten begin juni 24 mei 2018

02u47 0 Meise De geplande asfalteringswerken in Meise en Wolvertem zullen normaal begin volgende maand uitgevoerd worden.

"De aannemer heeft, mede door de late winterprik, achterstand opgelopen", zegt schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer (N-VA). "De werken zullen in fases uitgevoerd worden en elkaar in de mate van het mogelijke opvolgen. Bij deze vragen wij dan ook om het nodige begrip op te brengen. De bewoners van de betrokken straten zullen tijdig door de aannemer op de hoogte gebracht worden."





Er zal gewerkt worden in de volgende straten: de Bosstraat (tussen Kapellelaan en Wandelstraat), de Beekstraat in Imde, Groten Dries in Rossem, Temsesteenweg, Neerpoorten (aan de toegang tot de Beemden), Brusselsesteenweg, Jan Hammeneckerstraat (tussen kerk en Westrodestraat), Londerzeelsesteenweg, De Biest (tot Papenboskant) en de Boondreef.





Het kostenplaatje bedraagt 150.000 euro. In het najaar worden ook nog betonplaten hersteld voor een bedrag van 13.000 euro. (DBS)





