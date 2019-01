Artiesten gezocht voor Amateurkunstenaarsroute DBS

14 januari 2019

17u19 0 Meise De Linde Amateurkunstenaars (LAK) zijn op zoek naar deelnemende artiesten voor de Amateurskunstenaarsroute.

Die wordt tweejaarlijks georganiseerd in samenwerking met gemeentebestuur Meise tijdens de week van de amateurkunstenaars. De Amateurkunstenaarsroute biedt de mogelijkheid aan lokaal talent om naar buiten te komen om zo het grote publiek te bereiken. Op zaterdag 27 april van 13.30 tot 18 uur en zondag 28 april van 10 tot 18u stellen het LAK en de gemeente de deuren van acht gemeenschappelijke locaties open. Kunstenaars die willen deelnemen of een workshop of voorstelling willen organiseren, kunnen inschrijven via cultuur@meise.be of bij de dienst Vrije Tijd van Meise.