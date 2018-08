Appartement boven pastorie te huur 31 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Meise verhuurt een appartement boven de 18de eeuwse beschermde pastorie van Meuzegem. Het ruime en volledig vernieuwde appartement telt drie slaapkamers en is volledig vernieuwd. De huurprijs ligt vast op 750 euro per maand. Het is de bedoeling om de woonst te verhuren aan kandidaten die een binding hebben met de gemeente. Om dit zo objectief mogelijk te beoordelen, werd een puntensysteem uitgewerkt. Als meerdere kandidaten gelijke punten hebben, wordt er een lottrekking voorzien. Voor deze lottrekking zullen alle betrokken kandidaten uitgenodigd worden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 12 september. (DBS)