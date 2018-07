Allerkleinsten genieten van kinderdisco tijdens AC-festival 09 juli 2018

Maar liefst 800 mensen zijn gisteren naar de 11 juliviering geweest aan het administratief centrum in Wolvertem. Feestvierders konden onder andere genieten van Luc Steeno en Jo Valley, maar ook aan de kleinsten had de gemeente gedacht. "Om 16 uur vond de kinderdisco plaats. Het was wel nog even stressen om een vervanger te vinden voor de Lommelse schepen Anick Berghmans", zegt Emiel De Boeck, schepen van Cultuur. Het optreden van Berghmans werd geannuleerd vanwege de mogelijke link van de vrouw met de recente plofkraken op bankautomaten. "Maar de kinderdisco van Hadewijch Oplinus was een schot in de roos", zegt schepen De Boeck. "De kinderen hebben enorm genoten van de leuke dansjes en muziek." (VDBS)