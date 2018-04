Aannemer laat slagveld achter (maar werf wordt "vandaag opgeruimd") 18 april 2018

02u37 0 Meise Het pleintje aan de Gudrunlaan en de Kardinaal Sterckxlaan is een klein slagveld geworden na de passage van een aannemer van Eandis. Die heeft drie weken geleden, na kabelwerken, de werf gewoon achtergelaten zonder putten te dichten en ontwortelde struiken te herplanten.

Op het pleintje blijken ook kabels gewoon bloot te liggen. "Dit is ronduit gevaarlijk, zeker voor spelende kinderen", zegt buurtbewoner Geert Deblieck. "Die struiken die ze uitgegraven hebben, zijn nu ook wel kapot. En ondertussen komen mensen hier gewoon hun eigen vuilnis bijgooien." Volgens Geert werden de werken in twee fases uitgevoerd, nadat er verschillende kabels overgetrokken waren bij de grootscheepse werkzaamheden op de Kardinaal Sterckxlaan. "Op 22 maart hebben ze dat hier vervolgens zo achtergelaten. En ze zouden pas in juni terugkomen voor de afwerking..."





"Typisch"

Ook schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer (N-VA) is verontwaardigd. "Dit is al te gortig", zegt hij. "Ze hebben leidingen gelegd voor een nieuwe hoogspanningscabine, maar daarna hebben ze alles gewoon laten liggen. Dat is typisch voor die aannemers van nutsbedrijven. Ik heb Eandis intussen gecontacteerd, en ze gaan het meteen bekijken."





De netbeheerder zit zelf duidelijk ook verveeld met de zaak. "Er werden daar inderdaad kabelwerken uitgevoerd", laat David Callens van Eandis weten. "Morgen (vandaag, red.) wordt de werf opgeruimd, zodat niemand hier nog hinder van ondervindt." (DBS)