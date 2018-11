Aanleg nutsleidingen in Mechelbaan DBS

22 november 2018

10u37 0 Meise De werken voor de aanleg van nutsleidingen in de Mechelbaan starten op maandag 26 november.

Voorlopig wordt de uitvoeringstermijn geschat op twee weken. Zowel de start als de uitvoeringstermijn kan wijzigen afhankelijk van weersomstandigheden of onverwachte problemen. Tijdens deze werken dient er bijkomend één maal tijdens de nacht gewerkt te worden. Dit is noodzakelijk om problemen met de watertoevoer te vermijden. Normaliter zal dit gebeuren tijdens de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 november.

In september is ter hoogte van de Mechelbaan al een eerste deel van de werkzaamheden uitgevoerd in de Strombeek-Beverselaan. De Watergroep heeft hier onder meer een nieuwe waterleiding aangelegd. Het vervolg van deze waterleiding is momenteel ook al volledig klaar. Hierdoor kan De Watergroep het nieuwe stuk inkoppelen in het bestaande leidingnet. Daartoe is het noodzakelijk dat de Mechelbaan tussen Oude Vilvoordsebaan en Vilvoordsesteenweg opnieuw afgesloten wordt voor alle verkeer.