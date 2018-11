5.000 artificiële klaprozen in Plantentuin Gedenksymbool van Eerste Wereldoorlog vormt gigantische vredesduif van 500 m2 Dimitri Berlanger

11 november 2018

14u15 0 Meise De Plantentuin in Meise herdenkt deze maand op haar eigen fleurige manier het einde van de Eerste Wereldoorlog. Je kan er een circa 500 m² groot kunstwerk bestaande uit 5.000 (artificiële) klaprozen bewonderen die samen een gigantische vredesduif vormen. Deze staat symbool voor leed én hoop. “Normaal doen we alles met échte planten maar dat was nu echt niet mogelijk”, zegt directeur Steven Dessein.

Ook in de Plantentuin van Meise wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog uitgebreid herdacht. Daartoe werden liefst 5.000 klaprozen geplant. “We vonden dat we rond dit thema zeker iets moesten doen als Plantentuin zijnde”, legt directeur Steven Dessein uit. “Het gebeurt niet elke dag dat een bloem symbool staat voor een dermate belangrijke historische gebeurtenis als de Eerste Wereldoorlog.”

Opvallend: het gaat niet ‘echte’ klaprozen. De bloemen werden namelijk gemaakt van de rode doppen van petflessen. “Omdat het bloeiseizoen van de klaproos eigenlijk voorbij is. Normaal doen wij hier alles met echte planten maar dat was deze keer niet mogelijk.”

Het unieke procedé om de dopjes om te vormen tot bloemblaadjes werd ontwikkeld door een medewerker van de Plantentuin, die hiervoor samenwerkte met verschillende organisaties. “Zo verzamelde Jeugdhuis Aalst rode dopjes en smolten vrijwilligers de dopjes om tot bloemblaadjes. Leerlingen van het BuSo Sint-Franciscus in Roosdaal monteerden de gesmolten dopjes tot heuse klaprozen.” Die vormen samen een vredesduif. De vredesduif is het best te bewonderen vanop het dak van het kasteel van de Plantentuin.

De Plantentuin had tijdens de Eerste Wereldoorlog overigens een wel zeer apart statuut. “Op ons grondgebied gold inderdaad een zeer specifieke situatie”, vervolgt Dessein. “Het was een neutrale zone omdat keizerin Charlotte, de zus van Leopold II, hier woonde in het kasteel van Bouchout. Zij was de weduwe van Maximiliaan van Oostenrijk, de schoonbroer van keizer Franz-Joseph van Oostenrijk-Hongarije en dus gelieerd aan het Duitse rijk. De vijandelijke troepen lieten haar op bevel van de Duitse keizer tot rust en de burgerbevolking kwam hier dan ook schuilen voor de oorlogsperikelen. Het was een soort van veilige haven. Keizerin Charlotte bleef hier overigens wonen tot haar dood in 1927.”

Omdat de Groote Oorlog voor de mensheid duidelijk maakte hoe belangrijk vrede en een goede samenwerking zijn organiseerde de Plantentuin afgelopen weekend ook het event ‘WeDigBio!’ “Meerdere wetenschappelijke instituten ter wereld zetten hun historische collecties – ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed – op de voorgrond. Plantentuin Meise gaf symbolisch op 11 november ook de Belgische herbarium specimens van de klaprozenfamilie (Papaveraceae) vrij op het burgerwetenschapsplatform ‘DoeDat’.”

De duizenden klaprozen en de vredesduif zijn nog tot 30 november te bezichtigen in de Plantentuin.