47ste Sint-Elooiviering op Hasseltberg RDK

02 december 2018

16u13 0



Op de Hasseltberg in Meise is zondag de 47ste Sint-Elooiviering gehouden. Het evenement kwam er op initiatief van Frans Heyvaert en Joske De Ridder. Zij zijn beiden verbonden aan de voormalige VTB-VAB-afdeling van Meise. Die heet tegenwoordig vtbKultuur. De eerste Sint-Elooiviering dateert van 1972 en wordt elk jaar plechtig herhaald op de zondag die het dichtst bij 1 december valt. De ruiters, tractorbestuurders en koetsiers tekenden ook nu present. Terwijl in de kapel een plechtige misviering plaatsvond, werd een ommegang gehouden. Na de toespraak van de burgemeester werden de deelnemers gezegend. Tot slot trok iedereen in stoet naar het centrum van Meise.