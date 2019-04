44 kunstenaars stellen tentoon op route DBS

09u24 0 Meise De gemeente organiseert binnenkort opnieuw de tweejaarlijkse ‘Amateurkunstenaarsroute’. Dit jaar nemen 44 kunstenaars deel.

Zij stellen tentoon op zeven gemeenschappelijke locaties: cultuurhuis Meise, het OCMW in Wolvertem, het schooltje in Westrode, De Linde in Eversem, de parochiezaal in Oppem, ’t Verloren Uurke in Meise en bij Levedale in Wolvertem. Daarnaast zijn er ook nog vier individuele locaties bij kunstenaars thuis.

Je kan er terecht op zaterdag 27 april van 13.30 tot 18 uur en op zondag 28 april van 10 tot 18 uur.