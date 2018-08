42ste Lindefeesten sluiten zomervakantie sportief en recreatief af 28 augustus 2018

Met de zomervakantie die op zijn laatste benen loopt, zijn de Lindefeesten weer in zicht. Jong en oud is komend weekend voor de 42ste keer welkom op de Lindesite voor tal van activiteiten. Linde vzw vormt er de koepel van het zeer rijke verenigingsleven van Sint-Brixius-Rode, Eversem en Limbos.





Zaterdag wordt sportief van wal gestoken met een recreatief volleybaltornooi (11 uur). 's Avonds staat een quiz op het programma om 20 uur. Zondag start het programma met een wandel-gpszoektocht die je leidt naar de mooiste plekjes van Sint-Brixius-Rode (starten tussen 9.30 en 12 uur). Traditiegetrouw is er om 10.30 uur een gemeenschapsviering en aansluitend een receptie. Na de barbecue kan op het buitenpodium genieten van een optreden van Tom de Bie & dé Imkers en verwonderd kijken naar een roofvogelshow. Bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een heuse 'drums alive'. Kinderen en jongeren kunnen zich tevens vermaken met de gratis animatie, of het nu met de dinorace, ballenbad, grime of aan de roofvogelstand is. Voor het volleybaltornooi is inschrijving aangewezen. Dit kan via de website of per e-mail. Alle info: www.lindevzw.be of lindefeesten@gmail.com. (DBS)