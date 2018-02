340 verklede leerlingen Fusieschool de straat op 10 februari 2018

02u47 0 Meise Wolvertem leek gisteren even Rio De Janeiro. De 340 leerlingen van de Fusieschool trokken er verkleed door de straten. De jaarlijkse carnavalsstoet trok van de school naar het OCMW-rusthuis en terug.

Bitterkoud was het gisterochtend, maar dat weerhield de leerlingen van de Fusieschool in Wolvertem er niet van om verkleed de straat op te gaan. Een lieveheersbeestje, een banaan, een soldaat en een prinses: allemaal namen ze deel aan de carnavalsstoet. De allerkleinste peuters reden mee in de busjes van de gemeente. De verklede leerkrachten stapten uiteraard wel mee in de stoet, die begeleid werd door de lokale politie. Onderweg gooiden de leerlingen met confetti. De stoet trok naar het OCMW-rusthuis om vervolgens weer naar school te gaan. Daar werden de leerlingen door de ouderraad getrakteerd op frietjes.





(RDK)