22 vrijwilligers paraat voor Syrisch gezin GEVLUCHTE FAMILIE OPGEVANGEN DOOR PASTORALE ZONE KIEMKRACHT DIMITRI BERLANGER

12 juni 2018

02u49 0 Meise 22 vrijwilligers ontfermen zich over een gevluchte Syrische familie. Ze zijn vorige week met een humanitair visum uit Turkije overgevlogen. Het gezin krijgt een onderkomen in een appartement boven de nieuwe parochiezaal. "Ze krijgen nu de kans om een nieuw bestaan in ons land op te bouwen."

Een groep van 34 vluchtelingen uit Syrië, onder wie 15 kinderen en jongeren, is vorige donderdag in ons land aangekomen. Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van Fedasil terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door katholieke parochies en gemeenschappen.





Ook in Sint-Brixius-Rode stonden 22 vrijwilligers van de pastorale zone Kiemkracht klaar om het gezin Shamoun op te vangen. "George (61), Jacqueline (59) en Gabriel (20) werden fantastisch onthaald met een warm avondmaal en een gevulde koelkast", zegt pastoor Jan Lagae.





Vermoord door IS

"De parochie van Wolvertem stelde hen een appartement ter beschikking, een familie uit Meuzegem bracht de inboedel van een heel huis aan en anderen zorgden voor dekens, lakens en allerhande gerief. Vooral de zoon is getekend door de oorlog. Ze woonden in het grensgebied met Turkije en zijn eerst naar daar gevlucht. Hun hele hebben en houden in Syrië is kapot geschoten. Vier andere dochters zijn gevlucht naar Duitsland. Een van hun mannen is vermoord door IS. We hopen dat ze zo snel mogelijk met hen contact kunnen opnemen." Pastoor Lagae stelde tevreden vast dat heel wat mensen meteen op de kar sprongen. "Er is kijken en wegkijken, maar gelukkig zijn er mensen die bij het zien van zoveel menselijk leed meteen de handen uit de mouwen steken en iets willen doen. Tijdens de eerste zes maanden wordt door het aartsbisdom gezorgd voor de huur en voor hun leefgeld. Bedoeling is om het gezin zo snel mogelijk te helpen integreren en nadien zullen ze zelf aan het werk gaan. De vader is vrachtwagenchauffeur met een internationaal rijbewijs."





Afval sorteren

De taal is wel nog een grote barrière. Veel gebeurt met handen en voeten. "Gelukkig voor ons worden we voor de echt belangrijke zaken bijgestaan door een tolk. Bedoeling is dat ze een taalcursus Nederlands volgen", zegt Jos Olbrechts. "Ook voor hen zijn veel van de gebruiken hier helemaal nieuw. Afval sorteren bijvoorbeeld is iets dat ze helemaal niet kennen ."





"We zijn gisteren met George boodschappen gaan doen in de Lidl", vertelt coördinator Georges Geens. "Dat is ook een nieuwe ervaring voor die mensen. Ook de waarde van de euro moeten ze leren kennen. Hij kijkt alleszins naar de prijzen en hij weet wat hij wil. Geen snoep of koekjes, enkel het essentiële. Vooral kip (lacht)." Bedoeling is om het gezin te begeleiden maar zeker niet te bepamperen. "Ze tonen zich alleszins ongelooflijk dankbaar."