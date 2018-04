16-jarige Nathalie spoorloos 24 april 2018

Nathalie De Smet (16) is sinds vrijdag vermist. Samen met haar vriend Yonah Buerms (15) vertrok ze vanuit Hamme en sindsdien ontbreekt elk spoor van het duo. De 16-jarige Nathalie is afkomstig uit Meise. Ze is 1,70 meter groot, heeft een tengere lichaamsbouw en heeft bruin haar met een froufrou en bruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe jongensjas. De twee tieners logeerden bij de mama van Yonah in Hamme en zijn van daar vertrokken richting Antwerpen. Sindsdien hebben de families geen contact meer gehad met hen.





Wie Nathalie of Yonah gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op het gratis nummer 116 000 of met de politie (0800/30.300). (VDBS