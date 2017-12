1.000 euro voor wie Kars terugvindt 03u03 5 Baert Marc Wie Kars (inzet) terugvindt, krijgt van baasje Helena (foto boven, links) een riante beloning.

Baasje Helena Menten (22) schakelt nog een versnelling hoger om haar geliefde hond Kars terug te vinden. Ze looft nu 1.000 euro uit voor de persoon die de bruine bordercollie levend en wel helpt terugvinden. Kars is intussen al ruim een maand vermist. Hij verdween op 14 november tijdens zijn wandelingetje in de omgeving van Meuzegem. Helena en haar vader zetten meteen een grootscheepse zoekactie op het getouw. Er werden 10.000 flyers en affiches verspreid, online oproepen gelanceerd en alle mogelijke officiële instanties werden ook verwittigd. De viervoeter zou zich op basis van de tips die binnenkomen ophouden in de driehoek Buggenhout, Peizegem, Opwijk. Elke tip wordt ook nagegaan met behulp van een ploeg van een tiental vrijwilligers. De Facebook-pagina 'Karsdebruinebordercollie' telt intussen al meer dan 1.300 volgers. Wie tips heeft, kan bellen op 0474/11.52.86 of 0473/93.45.88.





(DBS)





