"We kunnen ons leven weer in handen nemen" De warmste verhalen van 2017 | DIMITRI BERLANGER

02u24 0 Lukas Jef Van Droogenbroeck (centraal aan de open haard) en zijn vrouw Annie (met groene sjaal) heffen het glas met hun buren Olivier Van Laer (l.), Ingrid Van Paesschen en Nicolas Jacobs (r.). Meise 'Sneltram A12: NEE': tientallen keren bereikte de boodschap van Jef Van Droogenbroeck (73) de Vlaamse huiskamers. Maar de protestbordjes waarmee hij zo vaak naar 'de koers' trok, bergt hij nu op. De sneltram komt er, de onteigening van zijn woning is een feit. "We verhuizen nu naar Geraardsbergen. Daar kunnen we ons leven weer in handen nemen."

Jef en zijn fameuze bordjes waren jarenlang een certitude bij de aankomst van wielerwedstrijden. Hij zocht altijd hét plekje waar de cameramensen bij de aankomst op inzoomen, en dat tijdens veldritten, de voorjaarsklassiekers én de Tour de France. "Hét plekje vinden: dat heb ik moeten leren. Het vergt heel wat geduld en inzicht." Maar hij speelde het klaar, tot ergernis van sommigen. Toch kreeg Jef ook begrip, want hij stond er allesbehalve voor zijn plezier. Samen met zijn vrouw Anny Ruyssevelt (76) woont hij in de Jan Krokaertstraat, waar ze deel uitmaken van de groep bewoners die onteigend worden voor de komst van de sneltram. Een dossier waar het jaren wachten was op enig schot in de zaak. Waar Jef aanvankelijk tegen de sneltram protesteerde, hekelde hij daarna vooral net dat gebrek aan schot in de zaak. Hij en de buren wilden weten waar ze aan toe waren.





"Ik ben exact vier jaar geleden begonnen met het afschuimen van koersen", vertelt Jef. "De eerste keer was tijdens de Scheldecross in Antwerpen. Ik stelde vast dat die bordjes onze zaak onder de aandacht brachten, en ik ben het sindsdien blijven doen. Talloze keren." Al liep het die eerste keer wel meteen mis. Hij hinderde - onopzettelijk - Sven Nys met zijn bord, en die maakte zich boos. Jef, zelf een fan van de veldritkampioen, verontschuldigde zich een week later persoonlijk. En hij had duidelijk zijn les geleerd, want in de daaropvolgende jaren heeft nooit nog een renner geklaagd over zijn bordjes.





RV

Kentering

De jongste Ronde van Frankrijk was Jefs laatste wapenfeit. "Vanaf de Waalse Pijl is er een kentering gekomen", legt Jef uit. "De opschriften op mijn bordjes hebben indruk gemaakt. 'Kracht van verandering is veel beloven en ruziën', stond er toen op. Twee dagen later werd ik opgebeld door De Lijn. Toen bleef het nog bij beloven, maar er was tenminste een reactie. De laatste keer dat ik mijn bordje omhoog gehouden heb, was aan de aankomst van een bergetappe in de Tour, in Chambéry. Kort daarna heb ik de bevestiging gekregen dat we toch vervroegd onteigend zouden worden - normaal zou dat pas volgend jaar gebeuren. Blijkbaar had ik voldoende tegen de schenen van N-VA gestampt (Ben Weyts is bevoegd minister van Mobiliteit, red.). Dat had ik al veel vroeger moeten doen..."





Over de waardebepaling van zijn woning is Jef niet ontevreden. "Het eerste voorstel was te laag, daar kon ik in Meise niets mee kopen. Mijn dochter heeft er dan een serieuze hap bijgedaan en na wat rekenen zijn we in anderhalf uur tijd toch tot een akkoord gekomen. We kunnen er de aankoop van onze nieuwe woning en de verhuis mee dekken. Maar je moet wel weten dat de huizen in Geraardsbergen goedkoper zijn dan hier. We hebben er een zo goed als instapklare bungalow gevonden in een rustige verkaveling - een bijna-kopie van ons eerste huis, dat we overigens ook verloren na een faillissement. Tegen maart verhuizen we. Mijn vrouw is overigens afkomstig uit de Denderstreek en mijn dochter gaat ook in die regio wonen. De beslissing was dus snel gemaakt."





"Als je puur naar de woonkwaliteit kijkt, gaan we er zelfs op vooruit", vervolgt Jef. "Maar je doet dit natuurlijk ook niet met de volle goesting, hé. We hebben niet gevraagd om weg te gaan uit Wolvertem... In maart van volgend jaar zouden we hier veertig jaar wonen. Dat is een half mensenleven. Het heeft allemaal veel te lang geduurd. Wanneer ik mezelf in de spiegel zie, dan weet ik het wel: ik ben een pak ouder geworden in die 4,5 jaar. Ik heb jaren slecht geslapen en die prijs betaal ik nu."





"We zijn met drie buren in de straat die nu een akkoord hebben. Voor ons is het voorbij. Maar er zijn echter nog mensen die zelfs niet weten of ze al dan niet volledig onteigend worden. Die kunnen gewoon niet weg. Voorts zijn er nog een tiental die niet akkoord gaan met het voorstel dat ze gekregen hebben." Buren Ingrid Van Paesschen (53) en Nicolas Jacobs (66) vertrekken ook. "We hebben nog iets betaalbaars gevonden in Eversem", vertelt Ingrid. "Wat we voor onze woning krijgen, is net genoeg om de aankoopprijs te compenseren. Voor mij was de onteigening een dubbele klap. Ik was onthaalmoeder en ben hierdoor ook nog eens mijn werk kwijtgeraakt. En vind nu nog maar iets anders op mijn leeftijd..."





Bloeddrukprobleem

"Ik verhuis eerstdaags naar het Waalse Chimay, waar ik iets gekocht heb", pikt buurman Olivier Van Laere (43) in. "Al die tijd zaten we 'vast'. Maar ons leven kan nu weer op gang komen. Ik had het laatste jaar plots een bloeddrukprobleem, maar vier dagen nadat ik getekend had, was dat voorbij. Het is allemaal van mij afgevallen..."





De koers zal nu naar Jef komen, in plaats van omgekeerd. "We gaan eigenlijk aan de achterkant van de Muur van Geraardsbergen wonen. Ik zal wel wat verloren lopen als ik nu nog eens ga kijken. Ik was altijd van 's morgens vroeg bezig om de juiste plek voor de camera's te zoeken. Ik ga het een beetje missen, maar ook niet zo heel erg. (lacht) Meer dan vier jaar hebben we verspeeld door al die miserie. Nu kunnen we hopelijk weer wat genieten van het leven."