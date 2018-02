"We dreigen geïsoleerd te raken" ENIGE WEG NAAR TIP TOP PRINT GEBLOKKEERD DOOR WERKEN DIMITRI BERLANGER

02u58 0 Meise Het bedrijf Tip Top Print dreigt helemaal geïsoleerd te raken. De Papenboskant is een van de smalle wegjes langs de A12 waarvan de afrit hermetisch werd afgesloten met betonblokken. Nu zijn aan de enige andere toegangskant, waarvoor helemaal moet omgereden worden, ook nog eens bouwwerken bezig.

Vorige week belandde nog een betonmixer in de gracht langs de smalle baan. "Onze klanten hebben de hele weg volledig te voet moeten afleggen", zegt zaakvoerder Andy Van Haesendonck. "En zo is er geregeld een 'blokkade' door werfverkeer." In 2016 werden verschillende kleinere op- en afritten van de A12 gesloten omwille van de verkeersveiligheid. Voor de KMO's in de omgeving een streep door de rekening.





Moeilijk bereikbaar

Dat was ook zo voor de textieldrukkerij Tip Top Print gelegen in de Papenboskant. "Sindsdien zijn we enkel nog bereikbaar via de smalle Papenboskant en dat loopt vaak nog niet zoals het moet", zegt Andy Van Haesendonck. "De GPS-toestellen zijn nog steeds niet aangepast en leveranciers en klanten hebben nog vaak moeite om ons te bereiken."





Dat is er nog niet op verbeterd sinds er in het eerste deel van het baantje ook nog eens grote werken bezig zijn. "Bijna dagelijks worden we hiermee geconfronteerd. Het werfverkeer blokkeert meteen alles. Of als er zoals nu aan de waterleiding gewerkt wordt dan is dat ook problematisch. Je kan namelijk noch links noch rechts uitwijken omdat er langs weerszijden een gracht ligt. Vorige week reed er nog een betonmixer in een gracht. Onze klanten hebben de hele weg volledig te voet moeten afleggen. De weg ligt dan vol modder door de werken en ik wil sowieso mijn klanten geen 600 meter laten stappen om een bestelling te komen ophalen. Voor een klant uit Frankrijk zijn we zelf met een bestelwagen vol dozen tot aan de opstopping gereden om ze hem daar te overhandigen."





Betonblokken A12

De zaakvoerder vreest ook dat de situatie nog niet meteen zal verbeteren. "Ze zijn momenteel aan één huis aan het werken, maar er komt ook nog een tweede woning. Daarnaast is er iemand zijn gronden aan het verkavelen voor de verkoop van bouwgrond, met als resultaat dus nog eens nieuwe huizen..."





"Dit zou allemaal geen probleem zijn geweest als die betonblokken aan de A12 er niet waren", vervolgt Van Haesendonck. "Zowat alles is terug open behalve onze straat. Ik zie er alleszins geen logica in. We zijn nog steeds contact aan het zoeken met minister Weyts, ook via de burgemeester, maar krijgen geen gehoor. Hij heeft een statement willen maken maar wij zijn wel de pineut."





Er rijst intussen nog een ander probleem. "De Papenboskant en ook De Biest zijn niet gemaakt om dagelijks zoveel verkeer aan te kunnen. De staat van het wegdek verslechtert zienderogen.





Afrit blijft afgesloten

Er zijn overal breuken zichtbaar op het wegdek. Wat vroeger een rustige straat was, is nu een racebaan geworden voor gefrustreerde bestuurders die verkeerd rijden door die betonblokken."





Schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA) valt uit de lucht. "Ik heb geen weet van dergelijke klachten. De aannemer heeft de verplichting om de openbare weg te allen tijde vrij te houden."





Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat ze begrip heeft voor 'de moeilijke situatie van het bedrijf' maar dat de afrit afgesloten blijft. "Er zijn geen plannen om daaraan iets te veranderen. We moeten de belangen van individuen afwegen tegen het algemeen belang. Daar loopt een snelweg waar 120 km/u mag worden gereden zonder aangepaste infrastructuur. De Papenboskant langs de A12 terug openstellen zou een terugkeer betekenen naar een onveilige situatie", aldus woordvoerder Anton De Coster.