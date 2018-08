"Tijd voor een propere politiek" BURGERBEWEGING PRO MEISE ZET DEONTOLOGISCHE CODE VOOR POLITICI VOOROP DIMITRI BERLANGER

18 augustus 2018

02u49 0 Meise Als het van de nieuwe lijst PRO Meise afhangt, staat het politieke landschap op 14 oktober op zijn kop. De burgerbeweging zet zich in niet mis te verstane bewoordingen af tegen de huidige politieke klasse. "Het beleid in onze gemeente staat ten dienste van een kleine kapitaalkrachtige groep. Daar willen wij komaf mee maken. Het is tijd voor een opkuis en propere politiek."

Het politieke landschap in Meise is nog wat meer versnipperd. Wat overbleef aan misnoegde liberalen die niet gediend waren met het samengaan van een aantal Open Vld-verkozenen met ex-CD&V'ers op de LB+-lijst heeft nu ook zijn partijkaart ingeleverd. Ze wilden aanvankelijk een 'donkerblauwe' partij oprichten maar werden door de Open Vld-partijtop niet erkend. Nu verenigen ze hun krachten met een aantal politieke nieuwkomers in een burgerbeweging om naar eigen zeggen te komen tot een 'ander' gemeentebestuur.





"Want als de huidige partijen aan de macht blijven, dan ziet de toekomst er zeer somber uit voor onze inwoners. Dan wordt de toekomst bepaald door de kapitaalkrachtige bouwlobby", zegt woordvoerder Erwin De Clerck. "Onze eens zo mooie gemeenten wordt één groot bouwterrein."





Bewust burgerbeweging

Een gedragen beleidsvisie is er dan ook niet volgens PRO Meise. "En zonder visie zijn er geen juiste beslissingen want niemand kan zeggen in welk plan ze passen. Wakkere burgers of oppositieleden met constructieve voorstellen worden afgesnauwd of monddood gemaakt." PRO Meise is bewust een burgerbeweging geworden. "We geloven niet in de kracht van klassieke partijen op lokaal niveau. We denken dat ze op gemeentelijk niveau meer verdelen dan verenigen, en dat kan niet de bedoeling zijn."





De naam PRO vonden ze bij gelijkgezinden in Merchtem die een paar maanden geleden al PRO Merchtem boven de doopvont hielden. PRO Meise maakt nog geen namen bekend maar heeft nu al een aantal kandidaten klaar die allen het 'Charter voor Pure Democratie' ondertekenden.





"We willen dat deze deontologische code opgenomen wordt in de gemeentepolitiek", zegt kandidaat Luc Goeman. "Zelfs als we in de oppositie zitten willen we de luis in de pels zijn de komende zes jaar. We mikken alleszins op een drie à viertal zetels.





"PRO Meise werkt nog aan haar programma maar heeft toch al plannen voor onder meer het oud-gemeentehuis en Gemeenteplein. "In plaats van het te verkopen willen we er een ontmoetingsplaats met een horecazaak en een terras op het pleintje willen van maken. Nu is het een dode plek in het centrum van ons dorp."





Voor wie het nog niet begrepen had: de messen zijn geslepen. Wie zich geroepen voelt: PRO Meise is nog op zoek naar burgers om de lijst te vervolledigen.





