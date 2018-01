'The Lounge' in nieuwe handen 31 januari 2018

02u52 0 Meise Taverne 'The Lounge' in Meise-centrum is in nieuwe handen. Carina Cammu (56) en Danny Sergeant (61) lieten de zaak over om wat rust te kunnen nemen.

Carina Cammu baatte vier jaar lang 't Moment uit, de ontmoetingsruimte van de gemeente. Maar in 2010 liep die samenwerking spaak door het rookverbod. In oktober 2013 opende ze met The Lounge een nieuwe, eigen zaak in het pand waar vroeger de bekende cd- en boekenwinkel De Cuyper gevestigd was.





Maar vanaf donderdag zijn Katia Vogeleer (50) en Luc Willems (55) uit Brussegem de nieuwe uitbaters. Zij hebben eerder in Gent een horecazaak uitgebaat, maar komen het nu dichter bij huis zoeken. "We willen van 'The Lounge' eerder een café dan een brasserie maken", klinkt het. "Je zal hier wel nog iets kunnen eten, maar de keuze zal beperkter zijn."





Op weekdagen is The Lounge open van 10 tot 21 uur - op vrijdag tot 23 uur. Zaterdag gaan de deuren al om 9 uur open, en sluiten ze om 23 uur. Zondag en maandag zijn de sluitingsdagen. (DBS)