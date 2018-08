"Tegen 2050 is 1 zomer op 2 zo warm als nu" Kwik wekenlang naar tropische hoogte: We wennen er maar beter aan BART CLAES

11 augustus 2018

02u24 0 Meise Eindelijk, het regent! Je zou haast plotsklaps vergeten dat er in de voorbije weken flink wat warmte- en droogterecords gesneuveld zijn. Maar we wennen maar beter aan zulke zomers, want volgens weerman Frank Deboosere zitten er nog heel wat aan te komen. De klimaatverandering, weet u wel.

Ook Frank is opgelucht nu hij zijn dagelijkse fietstocht van Meise naar de VRT niet meer in de verstikkende warmte moet afleggen. Maar de opluchting is van korte duur, want ook hij vreest wel degelijk dat we nog niet het laatste wapenfeit van de opwarming van onze planeet gezien hebben.





Zelfs het 'legendarische' droogterecord van 1976 ging eraan. Hoe zeker zijn we dat dit de klimaatverandering is?

"Je mag je niet vastpinnen op één droge zomer of één weerfenomeen. Als we spreken over klimaatopwarming, dan moet je kijken naar de dingen die we geleidelijk aan zien veranderen. En we zien wel wat. Van de tien hoogste temperaturen die ooit in Ukkel gemeten werden, vallen er drie in 2018. We hebben vandaag gemiddeld meer tropische dagen - dagen waarop het warmer wordt dan 30 graden Celsius - dan vroeger. Ook meer zomerse en warme dagen, terwijl het aantal sneeuw- en ijsdagen daalt. Het wijst allemaal in dezelfde richting: de klimaatopwarming zet zich door. We verwachten dat tegen 2050 één zomer op twee zo warm en droog zal zijn als deze zomer."





Wat ook opvalt: de records sneuvelen van Australië tot Spanje.

"In Oslo, Noorwegen, hebben ze meer zomerdagen gehad dan wij in Brussel. Dat sluit aan bij de theorie dat hoe noordelijker je gaat, hoe sneller de opwarming plaatsgrijpt. In Scandinavië zijn de temperaturen sneller gestegen dan bij ons. En aan de Noordpool nog veel meer."





Critici zeggen dat dit niet de eerste keer is, en dat de natuur altijd wel een weg vindt.

"Ja, maar als het te snel gaat, gaan dier- en plantensoorten die het al moeilijk hebben, eruit. Dan gaan we naar een minder rijke en minder diverse natuur. Als je hoopt op een Zuid-Frans weertje, dan heb je pech. We zullen niet plots 2.500 uren zon per jaar krijgen, zoals in Nice. Het zal warmer worden, maar niet veel zonniger. In de zomer krijgen we lange, droge periodes. En als het regent, zal het overvloedig zijn. Zo zal het in de winter harder regenen. Dat zijn dingen die we nu al zien in de statistieken."





Een internationaal team wetenschappers stelde deze week nog dat het te laat is. De temperatuur zal 4 tot 5 graden stijgen, de zeespiegel 10 tot 60 meter.

"Dat is doemdenken. Als we de mensen te veel met negatieve scenario's om de oren slaan, denken ze dat er niets meer aan te doen valt, en dan doen ze gewoon voort zoals ze bezig zijn. We moeten duidelijk aantonen dat er wel degelijk alternatieven zijn. En ik blijf geloven in de vooruitgang van wetenschap en techniek. Ik weet heel zeker dat er in de toekomst andere, slimme manieren gevonden zullen worden om problemen die nu onoverkomelijk lijken, de baas te kunnen. Maar we moeten er wel zo snel mogelijk aan beginnen."





President Trump schrapte vorige week de strengere milieunormen voor auto's, en energieminister Tommelein moest terugkrabbelen inzake het algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels...

"Ja, maar ook jij en ik vormen de politiek. We moeten weten wat we willen. Iedereen weet wat de oplossingen zijn. Maar de politicus die voorstelt om rekeningrijden in te voeren, stookolietanks te verbieden en vliegtuigreizen fors te belasten: die geraakt niet herverkozen, zo eenvoudig is dat."





Waar moeten we - of onze verkozenen - volgens jou echt werk van maken?

"Een grote CO2-bron is het vliegverkeer. Door de lagekostenmaatschappijen nemen we sneller het vliegtuig voor een citytrip of een vakantie aan de andere kant van de wereld. En de vraag is of we gelukkiger zijn. Maar de nog grotere vraag is met hoeveel mensen we in de toekomst zullen zijn. Meer mensen betekent meer CO2-uitstoot. In landen waar het economisch goed gaat, zijn er gemiddeld minder kinderen. Wat we dus moeten doen, is de welvaart herverdelen zodat de bevolkingsgroei wereldwijd afremt. Dat is in ons aller voordeel. Als we dat niet doen, dan komen die mensen naar hier. Hoe zou je zelf zijn? En wat moet je doen? Muren bouwen? Dat houdt geen steek, toch?"





Hoe was jouw vakantie dan? Niet met het vliegtuig vertrokken, vermoed ik?

"Nee hoor. Ik ben er met de fiets op uitgetrokken. Zeebrugge, Signal de Botrange, Noord-Frankrijk. Zalig, en het heeft me amper iets gekost. Ik heb ook ontdekt dat - alle superfood ten spijt - een gewone appel het langst vers blijft zonder papiertje of plastic er rond. Bij dagtemperaturen van 35 graden. Dat is pas superfood."