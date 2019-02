‘Start to Run’ opnieuw van start DBS

18 februari 2019

10u07 0 Meise De dienst sport van de gemeente Meise organiseert vanaf 20 maart in samenwerking met de joggingclub Meelopers Meise een lessenreeks ‘Start to Run’ op de terreinen van het sportcentrum De Nekker .

Aan de hand van een tienwekenschema wordt opgebouwd naar 5 kilometer en dat elke maandag, woensdag en vrijdag om 19 uur. De ervaring van de vorige sessies met meer dan 1.000 deelnemers toont aan dat 70% van de starters daadwerkelijk ook slaagt in het einddoel.

Schrijf je in via www.meise.be/eloketdetail/72/inschrijvingsformulier-start-to-run-2019. Je inschrijving is pas definitief na betaling van 20 euro op rekeningnummer van het gemeentebestuur: BE 13 000–0019924-39 met vermelding: start2Run/NAAM.