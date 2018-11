“Sluikstortboetes zorgen voor halvering afval aan glasbollen” DBS

30 november 2018

18u11 0 Meise De strijd tegen sluikstorten levert resultaat op in Meise. Op enkele maanden tijd zijn meer dan 20 sluikstortboetes uitgedeeld en het afval aan de glasbollen is gehalveerd. Dat meldt intercommunale Incovo.

De sluikstorten aan de glasbollen zijn al langer overal een doorn in het oog, zo ook in Meise. Vooral aan de Koninklijke Kasteeldreef, aan de ingang van de Plantentuin van Meise en aan Kardinaal Sterckxlaan is het een echte plaag.

Intercommunale Incovo waarschuwt sinds juni met stickers en bordjes rond de glasbollen potentiële sluikstorters en ook camera’s werden vanaf de zomermaanden intensief ingezet. Met resultaat: er werden meer dan 20 overtredingen vastgesteld, goed voor meer dan 6.000 euro aan boetes en opruimkosten.

Als gevolg daarvan is het aantal sluikstorten aan de glasbollen sterk afgenomen. “In april van dit jaar werden er rond de glasbollen in Meise nog meer dan 300 stuks afval opgeruimd”, zegt Veerle de Cuyper, bestuurder bij Incovo voor de gemeente Meise. “Het gemiddelde lag toen op 200 stuks per maand. In oktober en november is dit teruggevallen tot 80 stuks, dus meer dan een halvering.”