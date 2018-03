"Risico op instorten is te groot" BURGEMEESTER WIL EIGENAAR ONDERBRENGEN IN ONTEIGEND PAND DIMITRI BERLANGER

30 maart 2018

03u06 0 Meise Grote kans dat het vervallen hoekhuis op de helling naar Wolvertem centrum binnenkort onbewoonbaar verklaard wordt. Burgemeester Jos Emmerechts (LB+) wacht op een nieuwe controle van de stabiliteitsingenieur. Bewoner Hans Dietrich (48) beseft dat het zo niet verder kan.

Je moet het zien om te geloven: een tot op de draad versleten hoekhuis op de Merchtemsesteenweg waar de verf van deuren en rolluiken bladdert, het pleisterwerk naar beneden valt en de scheuren in de muren niet te tellen zijn, wordt enkel nog bijeengehouden door muurankers. Het meest opvallende daarbij is... dat de woning tot op vandaag nog steeds bewoond is. De gemeente wil ingrijpen, want de situatie lijkt niet meer verantwoord.





Negentig jaar oud

Bewoner Hans Dietrich legt zich neer bij het nakende vertrek. "Nochtans voel ik mij totaal niet onveilig", zegt hij. "Ik woon hier al sinds mijn achtste en ben er nu 48. Dat zijn veertig jaar van mijn leven. Het huis zelf is een jaar of negentig oud schat ik. Sinds een jaar of twee zijn er steeds meer scheuren in de muren gekomen. Volgens mij zijn die veroorzaakt door de grote nieuwbouwwerken aan de overkant en door de zware vrachtwagens die hier passeren. Ik ben een echte Wolvertemnaar. Het is dan ook met spijt in het hart dat ik hier zal vertrekken."





Muurankers

"Het pand bevindt zich in zeer slechte staat", zegt burgemeester Jos Emmerchts (LB+). "De stabiliteitsingenieur is daar een paar maanden geleden al eens geweest. We hebben uit voorzorg die muurankers laten plaatsen. Op 11 april volgt een nieuwe controle om te zien of er geen acuut gevaar dreigt. Mogelijk zal ik de woning dan ook onbewoonbaar verklaren. Ik hoef er geen tekening bij te maken: dit is het meest bouwvallige nog bewoonde huis in onze gemeente."





Verkopen

"Het goede nieuws is dat wel de eigenaar bereid is om te verkopen. Het OCMW begeleidt hem daarin. We gaan sowieso proberen om hem elders te huisvesten. Afhankelijk van wat de controle nu uitwijst kunnen we daar al dan niet onze tijd voor nemen."





Onteigende woning

Opvallend: de eigenaar zou terecht kunnen in één van de huizen in de Krokaertstraat die werden onteigend voor de komst van de sneltram. "De Lijn staat daar niet weigerachtig tegenover. Normaal worden die woningen afgebroken maar hij zou een ervan dan nog tijdelijk kunnen huren. Dan kan hij zich intussen inschrijven voor een sociale woning bij Providentia. Dat kan nu niet, omdat hij al een eigendom heeft."