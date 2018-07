"Opa is mijn lichtend voorbeeld" EX-BURGEMEESTER MARCEL BELGRADO EN KLEINZOON PIETER SAMEN OP CD&V-LIJST DIMITRI BERLANGER

20 juli 2018

02u43 0 Meise Oud-burgemeester Marcel Belgrado (86) komt nog een - waarschijnlijk - laatste keer op. Hij staat op de lijstduwersplaats bij CD&V. De opvolging lijkt alvast verzekerd, want op plaats drie staat kleinzoon Pieter. De 23-jarige is klaar om in de voetsporen van zijn grootvader te treden.

Samen in de gemeenteraad zitten zal er niet inzitten, dat laat de wet nu eenmaal niet toe. Maar samen op een lijst: dat nemen ze Marcel Belgrado en zijn kleinzoon Pieter alvast niet meer af. Ze zullen tijdens de komende campagne dan ook dikwijls samen te zien zijn. "Ik ben sinds een tweetal jaar lid van CD&V", vertelt Pieter Belgrado. "En nu krijg ik meteen de derde plaats op de lijst. Een mooie plek dus met al een zekere verantwoordelijkheid. Ik ben benieuwd en wil vooral ook meer betrokken zijn bij alles wat er binnen de gemeente gebeurt en mij voor de Meisenaren inzetten."





Het voorbeeld van zijn opa spreekt daarbij tot Pieters verbeelding. "Ik wil vooral nastreven hoe hij met de inwoners omgaat. Mensen zien hem graag en omgekeerd. Dat werkt langs twee kanten. Hij doet altijd zo veel mogelijk zijn best hun problemen op te lossen. Eigenbelang is bij hem veel minder aan de orde dan wat je normaal ziet in de politiek. Dat is een nobel voorbeeld om te volgen..."





Marcel kijkt goedkeurend toe. "Of ik hem al advies geef? Maar neen gij. Dit is een andere wereld dan de mijne destijds. Hij moet zijn eigen weg zoeken..."





Mes in de rug

De oud-burgemeester heeft zelf nog lang getwijfeld over zijn deelname. "Eigenlijk was ik liever niet meer opgekomen. Maar dat enkele voormalige partijgenoten, onder wie burgemeester Jos Emmerechts, samen met enkele Open Vld'ers opkomen onder de naam Lijst van de Burgemeester (LB+) voelde aan als een mes in de rug. Dat heeft mij opnieuw wakker geschud. Ik wil onze partij echt steunen. En wie weet zelfs actief als ik word verkozen. Ik sluit niks uit."





De leeftijd is geen obstakel. "Ik voel mij beter dan zes jaar geleden. Toen was ik burgemeester, wat toch wel veel vraagt van een mens. Intussen ben ik helemaal uitgerust (lacht). Ik wil graag nog mensen helpen, dat doet me zo'n plezier. Dienstbetoon maar dan in de goede zin. Wat het wordt in oktober is moeilijk te voorspellen. Ik moet helaas ook naar veel begrafenissen waarvan ik denk dat het kiezers van mij waren. Al ben je daar natuurlijk nooit helemaal zeker van (lacht)."





Dat ze niet allebei tegelijk in de gemeenteraad zullen kunnen zetelen is geen domper. "We vinden wel een oplossing..."