"N-VA heeft afgedaan, hier komt LEEF" SCHEPEN VAN DOORSLAER EN VIER ANDERE N-VA'ERS LANCEREN EIGEN LIJST DIMITRI BERLANGER

11 augustus 2018

02u35 0 Meise Schepen Paul van Doorslaer (60) komt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op met de lijst LEEF (Leefbaar en Efficiënt). Hij trok zoals bekend de deur bij N-VA achter zich dicht na interne strubbelingen en zal nu de Vlaamsgezinde LEEF-lijst trekken met OCMW-raadslid Annie Van Acoleyen, ook ex-N-VA.

Wat voorafging: in het najaar van 2017 kreeg huidig schepen van Openbare Werken en Milieu Paul Van Doorslaer van het bestuur van N-VA Meise te horen dat hij lijsttrekker zou worden voor de meerderheidspartij. Vier leden stemden voor, terwijl vier zich onthielden. "Maar enkele maanden later moest ik om een onduidelijke reden plots genoegen nemen met plaats vijf", vertelt Van Doorslaer. "Er volgden bemiddelingspogingen en opeens zou ik op plaats drie mogen staan, maar wat later was het toch opnieuw de vijfde plek."





Onafhankelijke

Daarop trok Van Doorslaer de deur achter zich dicht bij N-VA. Hij zetelt sindsdien als onafhankelijke. "Dit was pure woordbreuk."





Van Doorslaer kondigde toen meteen aan dat hij zélf met een lijst naar de kiezer zou stappen en nu is er dus witte rook. LEEF (Leefbaar en Efficiënt) is de naam. "Het wordt een Vlaamsgezinde lijst zonder binding met een nationale partij. Voorlopig hebben we al 15 namen. Met 'leefbaar en efficiënt' doelen we in de eerste plaats op ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en financiën. Ons programma, waaraan we nu de laatste hand leggen, zal bovenal realistisch en haalbaar zijn."





De breuk met N-VA is al verwerkt. "Voor mij is dat voorbij. Als je mensen op die manier behandelt, heb je voor mij afgedaan. Achter de schermen is er duidelijk ferm gemanoeuvreerd om mij opzij te zetten. Dat was een echte veehandel."





"De ambities voor de nieuwe lijst? Wij hopen op zeker één zetel. We krijgen alvast heel wat positieve reacties. Het is uiteraard moeilijk voorspellen in Meise waar het politiek landschap nu helemaal versnipperd is. Niemand kan zeggen wat het gaat worden. Maar ik hoor wel vaak bij bewoners dat ze de traditionele partijen en de bijhorende spelletjes beu zijn."





Ook miss op lijst

Vier N-VA'ers maken mee de overstap. Op plaats twee staat onder meer huidig OCMW-raadslid Annie Van Acoleyen. Plaats drie is voor Ivo Meyen, ex-gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en CD&V. Huidig N-VA-gemeenteraadslid Hendrik Van Schel staat op plaats vier. Miss Vlaams-Brabant-kandidate Jessica Tournay bekleedt de vijfde plaats. Willy Van Mulders, ex-gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Wemmel, is lijstduwer.