'Meise Boven' doet WK-koorts stijgen 06 juni 2018

02u32 0 Meise Ook in Meise barst de WK-gekte stilaan los. De vzw 'Meise Boven' zorgt ervoor dat iedereen samen kan supporteren. "We plaatsen opnieuw een groot scherm in het centrum en zenden alle wedstrijden van onze nationale ploeg uit", zegt Bram De Ridder.

Meisenaren Bram De Ridder, Birgen Wyns en Tom Heyvaert zorgen net als tijdens het WK in 2014 en het EK in 2016 met Meise Boven voor een groot scherm en de nodige randanimatie. "Met Meise Boven willen we lokale evenementen organiseren om het dorp wat te doen leven. Het WK is daarvoor alvast een uitstekende gelegenheid."





Noteer dus 18, 23 en 28 juni in je agenda. Dan zijn respectievelijk Panama (17 uur), Tunesië (14 uur) en Engeland (20 uur) de tegenstanders. Als de Duivels doorstoten naar de volgende ronde(s), worden uiteraard ook die matchen nog uitgezonden. De verenigingen die dit jaar zullen helpen om er weer een topeditie van te maken zijn JH Den Droes, JH 't Sloefke, JH Knødde, Dansschool Excess vzw, Scouts en Gidsen Sint-Brixius-Rode, VC Knødde Meise, Wolvertem Sporting en WTC Vals Plat. (DBS)