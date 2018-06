"Maar ik ben niet geschorst, dus zo erg is het ook niet" GOUVERNEUR BERISPT BURGEMEESTER VOOR DEONTOLOGISCHE INBREUKEN DIMITRI BERLANGER

02 juni 2018

02u59 0 Meise Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft burgemeester Jos Emmerechts (LB+) op de vingers getikt omdat hij in minstens twee dossiers deontologische inbreuken gepleegd heeft. Maar Emmerechts houdt vol dat hij niets verkeerd deed.

Het was oppositieraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) die in november van vorig jaar een klacht indiende. Hij haalde onder meer de aanwezigheid van Emmerechts aan op het jaarlijkse jumpingevent van Stephex, terwijl datzelfde bedrijf ook een RUP-aanvraag (ruimtelijk uitvoeringsplan) ingediend had. "De aanwezigheid van de burgemeester op het event, zo vlak voor de behandeling van een voor de organisatie belangrijk dossier, houdt minstens een mogelijkheid tot beïnvloeding in", zo klinkt het nu in de brief van de gouverneur. "De band met de aanvrager van het RUP-dossier was duidelijk."





Vernietigend rapport

Dat Emmerechts bouwheren ook de mogelijkheid gaf om in dossiers zelf de motivering te schrijven, om na een negatief advies van de administratie toch een bouwvergunning te ontvangen, is eveneens een schending van de deontologische regel, oordeelt De Witte. De praktijk werd eerder al aangehaald in een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen.





En ook de traagheid waarmee ingegrepen werd in het dossier van de voormalige gemeentelijke ingenieur, die aan de haal ging met gemeentelijke middelen, wordt gehekeld. In deze meldt de gouverneur: "Het tuchtonderzoek dateert al van 2011. Ondertussen werden nog maar enkele maatregelen genomen om zulke situaties in de toekomst te vermijden." De gouverneur verzoekt Emmerechts met aandrang om de deontologische code na te leven en ieder vermoeden van belangenvermenging te vermijden. Hij kondigt ook verscherpt toezicht aan.





Gezond boerenverstand

De burgemeester zelf is echter niet onder de indruk. "Ik sta recht in mijn schoenen en heb nog nooit van iemand een eurocent aangenomen." Ook over het jumpingevent blijft hij niet op de vlakte: "Ook het bestuur van onze buurgemeente Merchtem, dat zich evengoed over dat RUP moest buigen, was uitgenodigd. Hoe kan ik als burgemeester afwezig blijven op zo'n evenement dat Meise op de wereldkaart zet?" En dan over de bouwaanvragen: "Dat zijn beslissingen die collegiaal genomen worden. We zijn verkozen om mensen te helpen en kunnen een andere visie hebben dan ambtenaren. Ik heb gezond boerenverstand, maar ik ben geen ingenieur of advocaat. Ik zal er wel op letten dat dit overleg voortaan altijd in het bijzijn van de schepen en de stedenbouwkundig ambtenaar geschied. Ik heb een goed gesprek gehad met de gouverneur. Ik weet dus waar ik op moet letten. Maar hij heeft mij niet geschorst, dus zo erg is het blijkbaar toch ook allemaal niet..."