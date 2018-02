'Koppige dame' laat zich weer zien REUZENARONSKELK TREKT 3.300 BEZOEKERS NAAR PLANTENTUIN WOUTER HERTOGS

19 februari 2018

02u25 0 Meise De befaamde reuzenaronskelk heeft afgelopen weekend zo'n 3.300 bezoekers naar de Plantentuin van Meise gelokt. De bloem zorgde ervoor dat er meer dan drie keer zoveel mensen dan normaal de weg naar de tuin vonden.

Van heinde en verre kwamen mensen kijken naar de beroemde reuzenaronskelk. Waar er op een normale zonnige zaterdag 500 mensen een bezoekje brengen aan de plantentuin, verwelkomden ze in Meise afgelopen zaterdag niet minder dan 1.800 mensen. "Wij houden van de natuur en wandelen veel. We kenden natuurlijk de reuzenaronskelk en besloten daarom vanuit Waver hierheen te komen", aldus Jacques Leblanc en zijn dochter Ganaëlle. Maar wat maakt die bloem nu zo speciaal dat ze zoveel mensen aantrekt? De geur zal het alvast niet zijn... Maar de reuzenaronskelk is immers wel een zeldzame plant die in 1878 ontdekt werd in de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. Omdat het een bedreigde plant is, greep de Plantentuin de bloei aan om aandacht te vragen voor bedreigde plantensoorten. Niet enkel de orang-oetans in Sumatra zijn immers bedreigd. Door de ontbossing voor de aanplanting van palmolieplantages dreigen ook de regenwouden te verdwijnen. De plant is in ons land enkel terug te vinden in de plantentuinen van Meise en Gent.





Koppige dame

"De reuzenaronskelk heeft geen typische bloei zoals pakweg krokussen of andere bloemen. Het is een koppige dame. Ze doet een beetje haar eigen zin", lacht Manon Van Hoye van de Plantentuin. In Gent moeten ze ondertussen al tien jaar wachten. In Meise hebben ze meer geluk. De vorige bloei dateert immers nog maar van 2016. Sinds de eerste bloei in 2008 was het al de achtste keer dat de uitzonderlijke gebeurtenis zich voordeed. Dit jaar kwam alles wel heel goed uit voor de Plantentuin. Exact in het laatste weekend van de krokusvakantie besloot de kelk om te gaan bloeien. Echt wel een geschenk uit de hemel voor de plantenliefhebbers. "Het is inderdaad een mooie timing van onze reuzenaronskelk", beaamt Van Hoye. "Het is door een samenloop van omstandigheden. Een ideale temperatuur van 22 graden Celsius en de perfecte luchtvochtigheid is hier aanwezig. De mooie zon heeft de rest gedaan. Met slechter weer had de kelk evengoed twee weken later kunnen bloeien."





Lijkgeur

Het was dan ook een grand cru-weekend voor de Plantentuin. "Door de bloei hebben we dan ook enkele speciale maatregelen genomen", aldus Van Hoye. "Zo was de tuin dit weekend open tot 22 uur, zodat zoveel mogelijk mensen ervan konden genieten. Ook staat er een tuinier bij de plant om wat deskundige kennis mee te geven aan de mensen." Een ander kenmerk van de kelk is de enorme stank die ermee gepaard gaat. Een echte lijkgeur, volgens sommigen. Anderen houden het dan weer op rotte eieren.





"Die stank scheiden de planten af zodat insecten hen kunnen vinden. Dat is natuurlijk van essentieel belang voor de bestuiving. Zo werkt de natuur nu eenmaal", verduidelijkt Van Hoye.