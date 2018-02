"Ik wilde haar niet doden" VOLGENS KOEN D. GING HET OM UIT DE HAND GELOPEN RUZIE KRISTOF AERTS WOUTER HERTOGS & SILKE VANDENBROECK

24 februari 2018

02u46 0 Meise Koen D. (48) heeft donderdagochtend tijdens een schermutseling in een villa in Meise zijn vriendin Marianne Huysmans (62) één keer met een mes gestoken. Een ongeluk, zou de man uit Rixensart verklaard hebben. "Er zal nu ook onderzocht worden welke rol zijn psychische problemen gespeeld hebben bij de feiten", zegt zijn advocaat Boris Reynaerts.

Het koppel was al twintig jaar samen. Koen D. had psychische problemen en kampte met een angststoornis, maar Marianne stond altijd voor hem klaar. Donderdagochtend maakten Koen en Marianne ruzie. Volgens bronnen was dat echt uitzonderlijk. De politie is ook nooit op het adres in Meise tussenbeide moeten komen in een echtelijke ruzie.





Schermutseling

Had Marianne liever dat Koen vertrok? Dat blijft nog onduidelijk. De man beweert nu dat Marianne een mes nam om haar woorden kracht bij te zetten. Tijdens een schermutseling die daarop volgde, zou Koen D. het mes hebben afgenomen en werd het slachtoffer één keer in het hart gestoken.





De veertiger belde zelf meteen de hulpdiensten. Die probeerden de vrouw te reanimeren, maar hun pogingen bleken tevergeefs.





Koen D. heeft tegenover de speurders verteld dat het een ongeluk was en dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om zijn vriendin te doden. "Het was een echtelijke ruzie die uit de hand is gelopen", vertelt zijn advocaat Boris Reynaerts. "Mijn cliënt heeft psychische problemen. Nu zal onderzocht moeten worden wat daar de rol van is geweest."





De man verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of zijn aanhouding wordt bevestigd. Mogelijk stelt de raadkamer een psychiater aan om de man te onderzoeken.





Op dit moment zijn de feiten gekwalificeerd als doodslag.





Inbreker

De villa in Meise waar Marianne Huysmans woonde, is in de nacht van donderdag op vrijdag het doelwit geworden van een inbreker. Mogelijk heeft die het verhaal in de media opgepikt en gedacht dat hij er een slag kon slaan.





"De zegels zijn verbroken en het alarm is afgegaan. Er is dus wel degelijk iemand binnen geweest", zegt Alain Meerts, korpschef van politiezone Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise). Het is voorlopig nog niet duidelijk of de inbreker ook iets gestolen heeft.