“Ik wil patiënten hun kanker doen vergeten” Kappers en schoonheidsspecialisten opgeleid tot ‘kanker professionals’ Wannes Vansina

20 november 2018

16u11 0

Twaalf schoonheidsspecialistes en kappers hebben dinsdag in AZ Sint-Maarten in Mechelen een certificaat ‘Kanker Beauty/Hair Professional’ in ontvangst genomen. Karen Van Geit (38) uit Wolvertem vocht tijdens de opleiding zélf tegen de ziekte nadat ze eerder haar vader én schoonvader verloor aan kanker.

De twaalf kregen van de vzw Institute for Professional Care in samenwerking met onder meer Sint-Maarten twintig lesdagen theorie over kanker en de mogelijke behandelingen en liepen vervolgens een stage. Tijdens het intensieve traject leerden ze omgaan met patiënten die oncologische zorg nodig hebben. Voortaan kunnen mensen getroffen door kanker in hun salon terecht voor een professionele behandeling van de huid of de haren door mensen die weten wat ze doormaken. “We ondersteunen dit project als ziekenhuis omdat we willen dat een patiënt die in de spiegel kijkt, zichzelf ziet en niet zijn ziekte”, zegt dokter Jill Wagemans van de dienst medische oncologie. De patiënten zijn met veel. “Hoe langer hoe meer mensen worden ziek. Gelukkig kunnen we hen beter helpen en meer mensen genezen, maar de kost is zeer hoog. De behandeling heeft vaak een grote impact op hun levenskwaliteit. De impact van kanker is levenslang, de impact van de behandeling ook. In het ziekenhuis worden ze maximaal ondersteund, maar eens ze dat hebben verlaten, moeten ze terecht kunnen bij mensen die weten wat ze doen”, aldus Wagemans. Een van de twaalf deelnemers is kapster Karen Van Geit (38) uit Wolvertem. Tweeënhalf jaar geleden verloor ze haar vader na een lange lijdensweg. “De laatste week heb ik zijn baard en overgebleven haren geknipt. Mijn mama heeft zijn hoofd moeten rechthouden omdat hij dat zelf niet meer kon. Papa was niet ijdel, maar op dat ogenblik was dat voor hem heel belangrijk.” Op het moment van zijn overlijden werd ook haar schoonvader ziek. Hij overleed tijdens haar opleiding tot ‘Kanker Hair Professional’, nota benen op een ogenblik dat ze zélf vocht tegen huidkanker. Het sterkte haar in de overtuiging dat ze de cursus moest volgen. Dat geheel onverwacht ook haar schoonmoeder overleed ten gevolge van een hartinfarct, hield haar niet tegen. “Over het medische aspect van kanker had ik haast niets meer te leren, maar ik leerde veel over het psychologische aspect. Hoe ga je om met het ziek zijn? Het heeft mij veel zelfkennis bijgebracht.” De kapster baat al vijftien jaar kapsalon k’Allure uit. Met het certificaat dat ze vandaag kreeg, wil ze aantonen dat iedereen er welkom is, ziek of niet ziek. “Bij mij hoeven ze geen masker op te hebben. Ik heb het zelf meegemaakt, ben daar overigens ook altijd zeer eerlijk over geweest tegen de klanten. Mensen 10 minuten geluk geven, 10 minuten laten vergeten dat ze ziek zijn, dat is fantastisch. Zelf kon ik daar een hele dag op teren.” Sinds haar ziekte gooide ze overigens alle chemische producten buiten en verving deze door ecologische. “Dankzij de opleiding heb ik overigens ook meer waardering gekregen voor de werking in een ziekenhuis. Ik heb altijd de frustraties bij mijn familieleden gezien, over het lange wachten, de medische zorg die niet altijd is zoals de patiënt het wil… Maar ik heb gezien dat er aan de andere kant mensen met hart en ziel en vol overgave werken voor hun patiënt.”