"Het wordt een race tegen de klok" PODIUM FESTIVAL KROTROCK DOOR ZWARE WINDSTOTEN WEGGEBLAZEN DIMITRI BERLANGER

09 augustus 2018

02u31 0 Meise Voor de organisatie van het festival Krotrock wordt het een race tegen de klok. Hun podium is door zware windstoten tijdens het onweer van dinsdagnacht gewoon weggeblazen. En dus moet alles heropgebouwd worden. "Het gaat spannend worden", zegt Gauthier Baudts. Waar we normaal een week over doen, gaat nu in nog geen drie dagen moeten gebeuren."

Het gezellige openluchtfestival Krotrock - elk jaar goed voor een duizendtal bezoekers - is komend weekend aan zijn 22ste editie toe. De aanloop verloopt echter allesbehalve rimpelloos. Dinsdag was alles nochtans al pico bello in orde. Maar gisteren mocht de organiserende KAJ van voren af aan beginnen: hevige windstoten tijdens het onweer van dinsdagavond hebben het gesjorde podium omvergeblazen. "Het podium was zeker niet slecht gebouwd", zegt Gauthier Baudts van de organisatie. "De constructie op zich is zo goed als heel gebleven maar gewoon helemaal weggevlogen. Dat podium wordt op traditionele wijze zelf gemaakt met houten balken. De 'poten' zijn dan wel gesjord maar alles was wel goed verankerd."





Na het opmeten van de schade gingen de vrijwilligers gisteren meteen aan de slag. "We hebben niet veel keuze. Desnoods werken we dag en nacht door. De constructies staan nog onder spanning dus moeten we alles eerst uit mekaar halen eerst en dan vervolgens opnieuw in elkaar steken. We zullen het wel halen. We zijn hier nu al met een achttal vrijwilligers en hebben een oproep gelanceerd naar extra helpende handen. Ik denk dat die er snel zullen komen."





Legertenten verwoest

Dat het onweer dinsdagnacht lelijk huis gehouden moet hebben achter het CVO in de Stationsstraat, blijkt ook uit de legertenten die de organisatie jaarlijks leent van Defensie. "Zelfs die zijn vernield. Het moet hier dus echt lelijk gedaan hebben, want die zijn normaal wel voorzien op zwaar weer aangezien ze zelfs dienst doen op buitenlandse missies. Daar staan normaal onze drank- en eetstanden in. Ook daarvoor gaan we dus een oplossing moeten zoeken."





Opmerkelijk: exact 10 jaar geleden zorgden zware windstoten voor exact hetzelfde scenario. "Toen ging het echter om een rukwind die in een achterzeil was geslagen dat er nog niet had mogen hangen. Maar dit is pure overmacht. We maken ons podium zo al twintig jaar. Het wordt hard werken, maar we komen er wel..."





Vrijdag om 15.30 uur gaat Krotrock van start met de afterwork party Overuren. Verschillende DJ's zorgen voor sfeervolle beats. De inkom is gratis. Zaterdag is er dan Krotrock zelf met vanaf 14 uur een tiental bands en dj's. Tickets kosten vijf euro aan de kassa en 7 euro in voorverkoop. www.krotrock.be