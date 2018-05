"Geen appartementen in rusthuis" GEMEENTE WEIGERT VERGUNNING AANVRAGER IN BEROEP BIJ PROVINCIE DIMITRI BERLANGER

18 mei 2018

02u53 0 Meise De gemeente heeft een vergunningsaanvraag geweigerd om het voormalig rusthuis Oase op de Kapellelaan om te vormen tot 22 appartementen. Voor het rusthuis werd destijds echter een uitzondering voorzien. De gemeente wil dat nu niet bestendigen voor een commercieel woonproject. De aanvrager, bvba Retail Riemens, laat weten dat het in beroep gaat bij de provincie.

Al ruim twee jaar lang staat het imposante pand langs de Kapellelaan leeg. Sinds 1978 was er permanent een rusthuis gevestigd. Een paar jaar geleden vonden de gebroeders Peeters eindelijk een geschikte locatie om voor hun residenten een nieuwbouw op te trekken die voldeed aan de moderne noden. In 2016 verhuisden de 80 rusthuisbewoners naar hun nieuw onderkomen in de Tramlaan.





Sindsdien staat het gebouw leeg. De nieuwe eigenaar, bvba Retail Riemens, wil er graag een appartementsgebouw van maken. Maar de gemeente zet haar voet dwars, tot verbazing van de aanvrager. "Omdat we de gemeente én de provincie van bij het begin af aan bij onze plannen hebben betrokken", zegt Michiel Riemens. "We hebben alles voorgelegd en ook aanpassingen gedaan. We hebben dan ook enkel positieve adviezen gekregen."





Bizarre weigering

"In de jaren '70 is dat gebouw vergund als bejaardentehuis. Oorspronkelijk stond in die vergunning dat er nooit appartementen mochten komen. Maar bij de provincie verzekerde men ons dat dat ondertussen geen probleem meer was sinds de komst van het Vlaams woondecreet. Ook met de gemeentediensten hebben we alles afgetoetst. Die weigering is dus op zijn zachtst gezegd bizar. Hun voornaamste motief is blijkbaar dat het gebouw 'er niet op z'n plaats staat'. Maar het staat er intussen wel al 40 jaar zo... Dan zit je met een puur juridische discussie."





Riemens blijft wel niet bij de pakken zitten. "We gaan in beroep bij de provincie want dit is een positief project. Er waren wel enkele bezwaren van buurtbewoners over gebruikelijke zaken maar die zijn allemaal weerlegd."





Bedoeling is om het voormalige rusthuis van 2.000 vierkante meter om te vormen tot 22 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. "Het zal alleszins mooier zijn dan wat er vandaag staat..."





Schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V) verdedigt de beslissing. "Die vergunning voor dat rusthuis werd destijds uitzonderlijk verleend omdat het ging om een voorziening van openbaar nut. In die omgeving staan echter allemaal gewone gezinswoningen. Hoogbouw past daar dus nu niet meer, en zeker niet voor appartementen. We zijn een groene gemeente en willen dat ook zo houden."