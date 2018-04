"Ecoduct om slachtpartij te stoppen" VEILIGE OVERSTEEK VOOR DIEREN OVER A12 MEER DAN OOIT NODIG DIMITRI BERLANGER

14 april 2018

02u45 0 Meise Dertig reeën in drie jaar tijd. Het maakt van de A12 in Meise een waar kerkhof. Op 31 maart werd het zoveelste dier aangereden. Voor Natuurpunt hét argument voor een ecoduct. "Hoe lang gaan we deze slachtpartij nog dulden?", vraagt voorzitter Frank Vermoesen zich af.

Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise kreeg recent cijfers van de lokale wildbeheereenheid Noord-Brabant en die liegen er niet om. De jagersvereniging volgt de reeënpopulatie in de streek op en ze ruimen wel vaker kadavers in de onmiddellijke omgeving van de A12. "Daaruit komt een ontnuchterende vaststelling naar voren: de A12 is moordend voor de reeën en, in hun kielzog, heel wat andere, kleinere dieren. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Het sterkt onze roep naar een veilige oversteek voor dieren over de A12 in het noorden van de gemeente Meise."





Sinds de plannen voor de aanleg van de sneltramlijn langs de A12 vraagt Natuurpunt naar de investering in duurzame ecologische verbindingen, maar vanuit de overheid blijft het tot vandaag oorverdovend stil. "De vraag is hoelang we deze slachtpartij werkeloos gaan blijven aankijken. Bovendien staat ook de veiligheid van de weggebruiker op het spel. Een aanrijding met een ree zorgt voor flink wat blikschade, maar het kan ook ergere gevolgen hebben."





Waarom zijn er net hier zoveel aanrijdingen met reeën? "Dat komt doordat het noorden van Meise de enig overgebleven kier open ruimte is tussen de stedelijke agglomeraties van Antwerpen en Brussel. Het is als het ware de dierensnelweg tussen het oosten en het westen van ons gewest en daar zouden we beter rekening mee houden. De dieren gebruiken de overgebleven open ruimte om zich te verspreiden en dat is voor gezonde populaties van levensbelang", aldus Vermoesen.





Voor Natuurpunt zijn de zwarte cijfers het beste bewijs dat een groot ecoduct op die plek thuishoort. "Dus niet zomaar een pijp onder de grond. Wij vragen meer ambitie en samenwerking van overheden om van dit levensbelangrijk ecoduct een prioriteit te maken."





Idee wordt onderzocht

Het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan de vraag van Natuurpunt Meise alvast wél onderzoeken, zo werd ons gisteren bevestigd. Op zondag 22 april organiseert Natuurpunt een fietstocht naar de plek waar het ecoduct zou moeten komen. Afspraak om 14 uur aan het Neromhof.