"Ecoduct nodig voor onneembare barrière"

02u30 0 Regionaal landschap de Voorkempen Natuurpunt wil in Meise een ecoduct zoals dit in Wuustwezel. Meise Een ecoduct of -tunnel voor dieren over of onder de A12. Daar droomt Natuurpunt Meise van. "De A12 is een kilometerslange onneembare barrière. Aan de westkant komt er dan nog een sneltramlijn bij en aan de oostkant zijn er een fietssnelweg en een afrittencomplex op komst", klinkt het. Er werden intussen ruim 2.000 handtekeningen verzameld voor een ecologische verbinding.

De A12 splitste in de helft van vorige eeuw de gemeente Meise in twee. "Maar met alle economische ontwikkelingen die volgden, vormt de verkeersas intussen een onneembare ecologische barrière over tientallen kilometers", legt Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise uit. "Alleen in Meise is er nog open ruimte over tussen Antwerpen en Brussel, maar die kier wordt stilaan verder dichtgegooid."





RV De tunnel of de brug moet in de open ruimte tussen het Leefdaalbos en het Neromhof komen.

Open ruimte onder druk

Nu komt er immers een sneltramlijn bij aan westelijke kant, waarvoor flink wat bos moet verdwijnen in Meise. "Aan de oostkant zit er een fietssnelweg in de pijplijn. Bovendien heeft men 60 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van een volwaardig afrittencomplex ter hoogte van Londerzeel-Westrode in 2019. Als je daar dan ook nog eens bij neemt dat er in de open ruimte van Westrode, naast de A12, een industriecomplex van vele tientallen hectaren als een zwaard van Damocles hangt, dan is het wel héél erg pijnlijk vast te stellen dat dit allemaal in tegenstrijd is met de versterking van de open ruimteverbindingen. Die staat nochtans even hard staan gebeiteld in het ruimtelijke beleid dat de overheid voor uittekende."





Natuurpunt stelt naar eigen zeggen vast dat de Vlaamse Overheid nu wel wil investeren in mobiliteitsinfrastructuur en economie, maar dat andere prioriteiten blijven liggen. "Vermoedelijk omdat men denkt dat niemand daar wakker van ligt. Maar het tegendeel is waar, wat met de petitie van de actie 'Groene Knoop' is aangetoond. Inmiddels hebben al 2.000 mensen getekend voor onze eis: wij willen een volwaardige ecologische verbinding onder of over de A12. Of het een ecoduct of een ecotunnel moet worden, laten we in het midden. Flankerend moeten ook de boscompensaties, die in het kader van de aanleg van de tramlijn verplicht zijn, in Meise gebeuren en niet ergens ver weg."





Fietsers en voetgangers

De petitie van de actie wordt eerstdaags overhandigd aan ministers Weyts en Schauvlieghe. Het viaduct of tunnel zou niet alleen een veilige oversteek voor kikkers of padden moeten garanderen, maar ook voor grotere dieren, zoals reeën, vossen en everzwijnen. Ook fietsers en voetgangers zouden op die plek moeten kunnen oversteken waardoor de twee kanten van Meise ook voor de mens weer vlotter met elkaar verbonden zijn. "Dat wordt een win-win-situatie."





Wél een in Zellik

"We nemen hiervan akte, maar concrete plannen in Meise zijn er nog niet", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer "Dit zal bij het kabinet terechtkomen. In samenspraak met hen staan we uiteraard open om de mogelijkheden te onderzoeken." In het kader van de grootscheepse herinrichting van de Ring (R0) zijn er wel concrete plannen om een ecoduct te bouwen in Zellik.