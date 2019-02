“Drugs, nachtlawaai en zwerfvuil: dit parkje moét aantrekkelijker” Parkje achter oud-gemeentehuis opnieuw open na klachten van omwonenden over overlast DBS

18 februari 2019

14u11 0 Meise Klachten over zwerfvuil, nachtlawaai, drugshandel en ga zo maar door. Het parkje achter het oude gemeentehuis is niet de meest aantrekkelijke plaats om te vertoeven. Sonja Becq (CD&V) vraagt nu dat het wordt heringericht mét meer sociale controle. “Op die manier zou een mooi stukje groen in het centrum toegankelijker worden.” De gemeente beslist volgende maand wat er mee gaat gebeuren.

Wie het parkje achter het oude gemeentehuis - tevens de oude pastorij - van Meise via de Van Doorslaerlaan of het Oudstrijdersplein wilde binnengaan, botste vorig (na)jaar op dranghekken die de doorgang versperden. Het terrein was door burgemeester Jos Emmerechts gesloten na een resem klachten van omwonenden. “Buren klaagden over samenscholingen van grote groepen jongeren, zowel overdag als ‘s nachts”, stelde Emmerechts. “En die jongeren veroorzaken allerlei vormen van overlast: (nacht)lawaai, agressie, vandalisme, druggebruik en -handel, sluikstorten, wildplassen en alcoholmisbruik. Bij de omwonenden heerste er een groot onveiligheidsgevoel. Om de rust te laten weerkeren, hebben we dan ook beslist om het park af te sluiten.”

Sinds de jaarwisseling is het parkje weer open. “Hét moment om het tuintje en de vijver op een aantrekkelijke en veilige manier toegankelijk te maken”, vindt oppositieraadslid Sonja Becq. “Het parkje ligt verscholen achter de muur op de Van Doorslaerlaan en de bibliotheek. Een open structuur en een mooie inrichting zouden meer uitnodigen om van deze tuin gebruik te maken én meer sociale controle mogelijk maken.”

“Uit navraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt ook duidelijk dat de oude pastorij wél een beschermd monument is, maar niet de tuin die wel op de inventaris Landschappelijk Erfgoed staat. De gemeente zou dus meer zelf kunnen bepalen hoe ze daar - weliswaar in de historische context - mee omgaat.”

Veilige fietsweg

Becq ziet ook mogelijkheden voor de fietsers. “Geregeld vragen inwoners van de tuinwijk naar de uitwerking van een veilige fietsweg naar school. Die zou dan mogelijk ook bijkomend gebruikt kunnen worden vanuit de Providentiawijk om een veiliger fietstoegang naar Meise centrum te realiseren. De vraag is dan ook of een en ander niet gecombineerd kan worden.” Becq dringt aan dat er zeker tegen de zomervakantie werk wordt van gemaakt.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) stelt dat de kwestie volgende maand ter sprake komt in een overleg met de brandweer en politie. “Daar zal ik van de politie ook een overzicht krijgen van welke en hoeveel overtredingen daar precies zijn vastgesteld. In functie daarvan zullen we ook een beslissing nemen van wat er uiteindelijk mee moet gebeuren. Ik heb van de buurtbewoners vernomen dat de problematiek in de winter ook minder acuut is. Maar we zijn er dus zeker mee bezig.”