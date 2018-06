"Christophe heeft gelééfd, dat is goud waard" PERSONEEL PLANTENTUIN ONDER DE INDRUK NA PLOTSE DOOD COLLEGA DIMITRI BERLANGER TOM VIERENDEELS

08 juni 2018

02u50 0 Meise "Een fantastische tuinman. Kinderen hingen aan zijn lippen wanneer hij met veel zwier over zijn werk vertelde." Maar ook: "Overal waar hij kwam, maakte hij vrienden." Het zijn maar enkele mooie herinneringen aan Christophe Maerten (38) uit Halle, die maandag niet terugkeerde na een bergwandeling in Frankrijk.

De avontuurlijke Christophe trok er sinds zijn 18de meerdere keren per jaar op uit, op zoek naar soms zeldzame, al dan niet vleesetende planten. Van Colombia tot Indonesië, van IJsland tot Finland. Maar dat Christophe niet met zijn vrouw Vanessa zal terugkeren uit Frankrijk, heeft velen met verstomming geslagen. De dertiger trok maandagvoormiddag in zijn eentje de Petit-Veymont op, een berg die deel uitmaakt van de Vercors, een plateau dat zo'n 150 kilometer ten zuiden van Lyon ligt. Om 15.15 uur stuurde hij Vanessa nog een berichtje, met de melding dat hij op de terugweg was. Maar Christophe kwam in zwaar weer terecht en was tot woensdagnamiddag spoorloos. Toen vonden reddingswerkers zijn lichaam, maar alle hulp kwam te laat.





Christophe werkte al vele jaren als tuinier in de Plantentuin in Meise, waar gisteren een herdenkingsmoment gehouden werd. "Hij nam vooral de zorg voor de vleesetende planten op zich", vertelt Koen Es van de Plantentuin. "Een fantastische tuinman met hele groene vingers. Schoolkinderen hingen geboeid aan zijn lippen wanneer hij met veel zwier over zijn werk vertelde. Het nieuws van zijn overlijden is hard aangekomen... Zijn naaste collega's hebben vandaag (gisteren, red.) een herdenkingsmoment gepland.





Christophe ging ook regelmatig op reis met Laurent Taerwe, de voorzitter van Drosera - een vereniging voor liefhebbers van vleesetende planten. "Hij was zo onwerkelijk echt en bleef altijd zichzelf", zegt Taerwe. "Zo'n puurheid heb ik nooit bij iemand anders gevonden. We deelden dezelfde passie en trokken onder meer samen naar Borneo. Hij sprak zeven talen en liet zich zodanig onderdompelen in de sfeer van een land, dat hij niet te onderscheiden viel van de bevolking. Als we aan het kampvuur iets dronken, kon hij ook heel open over emoties en persoonlijke dingen vertellen. Door zijn reizen heeft hij overal ter wereld vrienden, wat je ook kan zien aan de massale steunbetuigingen op sociale media. Zijn positiviteit en 'joie de vivre' waren ongezien. Ik keek echt naar hem op."





Levensgenieter

Ook zus Aurélie kan Christophe alleen maar beschrijven als een levensgenieter. Altijd vriendelijk en behulpzaam, met een lach op zijn gezicht. "Hij volgde zijn passies", zegt ze. "Elk beetje spaargeld ging naar een nieuwe reis. Overal waar hij kwam, maakte hij vrienden. Een kennis heeft hem perfect omschreven: 'Hij stond in het leven met volle goesting en open vizier. Relax, en met veel respect voor alles en iedereen. Maar hij had ook zijn eigen principes, die soms lijnrecht stonden tegenover wat de maatschappij ons dagelijks probeert op te dringen. Christophe heeft geleefd, en dat is goud waard."