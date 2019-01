“Bouwproject bedreigt jeugdverenigingen” Gemeentebestuur zoekt compromis voor 33 serviceflats pal tegenover jeugdhuis en chiro Dimitri Berlanger

16 januari 2019

15u08 1 Meise De gemeente is op zoek naar een compromis voor een omstreden nieuwbouwproject in het centrum. Daar voorziet een projectontwikkelaar de bouw van 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen. Het tegenoverliggende jeugdhuis Knodde en de lokale chiro maken zich grote zorgen over hun toekomst, omdat ze klachten over (geluids)overlast vrezen. Ook vanuit de ruimere buurt is er tegenstand, getuige een petitie met bijna 1.600 handtekeningen.

De problematiek is niet nieuw. Zowel in Wolvertem als Meise wordt alles duchtig volgebouwd. Dat botst evenwel steeds op meer tegenkanting onder meer omdat het voor een mobiliteitsinfarct van jewelste zorgt. Een nieuw project met 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen aan de August Van Doorslaerlaan, Brusselsesteenweg en Krogstraat is dan ook een doorn in het oog van de buurt. Vooral het jeugdhuis en de chiro, die samen onder een dak zitten aan de overkant, houden hun hart vast voor wat komen gaat.

Overlast

“Zo’n dichte bebouwing met senioren dat gaat niet samen met ons jeugdhuis”, zegt voorzitter Joris Block van JH Knodde, dat 400 leden telt. “Mensen die buiten staan te roken of een babbeltje doen, zullen al als overlast worden ervaren, net als spelende kinderen. Als dat allemaal niet meer kan, is het niet meer mogelijk om nog een jeugdhuis open te houden in de Krogstraat. Er zitten volgens ons ook grote fouten in de bouwaanvraag met inbreuken op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.”

De jongeren voelen dat ze verdrukt worden en vragen zich af of er voor hen nog wel plaats is in Meise centrum. “Het is bang afwachten wat de gemeente beslist.”

Samen met een plaatselijk buurtcomité hebben ze al ruim 1.585 handtekeningen verzameld met een online petitie. “Dat geeft duidelijk aan dat er geen draagvlak voor dit project is”, klinkt het bij de tegenstanders. “We vragen aan het gemeentebestuur om geen bouwvergunning af te leveren. Het bedreigt niet alleen de werking van de jeugdbewegingen, maar heeft ook een te grote impact op de mobiliteit. Het centrum kan de files nu al niet slikken en de parkeerdruk is enorm. Er wordt bovendien ook geraakt aan de historische kern van Meise-centrum.”

“We gaan proberen een compromis te vinden”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders). “Ik ben gesprekken aan het voeren met alle betrokken partijen. Uiterlijk op 26 februari moeten we ons als gemeente uitspreken.”

Toch heeft het jeugdhuis nog andere kopzorgen. “Op de parking naast ons jeugdhuis heeft een privé-persoon een aanvraag ingediend voor de bouw van 12 appartementen die letterlijk aan Knodde zullen grenzen”, gaat De Bock verder. “We hebben een klacht ingediend bij de provincie, omdat er geen openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden en die is ontvankelijk verklaard. Op 22 januari weten we wat de rechter beslist.”