"Auto wéér in de prak gereden" VERKEERSINGREPEN IN OPPEMSTRAAT ONVOLDOENDE VOLGENS BUURT DIMITRI BERLANGER

10 april 2018

02u40 0 Meise De Oppemstraat blijft een bron van ergernis voor de bewoners. Auto's en bussen rijden er al langer te snel en door het gedaver, is het aantal scheuren in de woningen niet meer bij te houden. De geparkeerde wagen van Donald is al voor de tweede keer in de prak gereden voor zijn eigen deur.

De Oppemstraat staat al langer geboekstaafd als 'problematisch'. Enerzijds is er het overdreven snel rijden waar zowel automobilisten als chauffeurs van de talrijke busroutes zich aan bezondigen.





Daarnaast zijn er nog de loszittende betonplaten op het wegdek die in nagenoeg elke woning al voor de nodige barsten en scheuren hebben gezorgd.





Petitie

Een tweetal jaar geleden werd er nog een petitie met een vijftigtal handtekeningen ingediend bij het gemeentebestuur. Sindsdien werden een aantal ingrepen gedaan, maar volgens buurtbewoner Donald is dat niet voldoende. Zopas werd zijn wagen, die voor de deur geparkeerd stond, aangereden. "En dat al voor de tweede keer. Het resultaat van drank én overdreven snelheid. Voor hetzelfde geld was die bestuurder ín mijn woning beland."





Méér verkeersremmers

Bij wijze van stil protest laat hij de aangereden wagen nog even staan. "Hij kan maar dienen om het verkeer af te remmen. Het is niet het eerste voorval en zal ook niet het laatste zijn. Ze hebben hier en daar wel iets gedaan, maar dat is niet genoeg. Je hebt hier ook een afzink waarbij er in beide richtingen al snel nog extra snelheid wordt gehaald. Er moeten extra snelheidsremmers voorzien worden. En als er in één gedeelte iets aan de funderingen kan gedaan worden, waarom dan hogerop niet? De bussen zullen blijven voortdaveren op deze manier..."





Maatregelen genomen

"We hebben al verschillende ingrepen gedaan", reageert schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). "Er zijn een viertal verkeerseilanden geplaatst met asverschuivingen en er is ook een snelheidsinformatiebord voorzien. Bovendien zijn er ook al heel wat politiecontroles geweest. Nog meer snelheidsremmers plaatsen is zeer moeilijk. Daar heeft ook altijd iemand overlast van als dat voor iemands deur wordt geplaatst. Er is geen andere straat in Meise waar er nog meer verkeersinfrastructurele maatregelen genomen zijn dan hier. Wat dit specifieke geval betreft: geen enkele ingreep zal een dronken bestuurder kunnen tegenhouden. Wat de betonplaten betreft: we beseffen dat de situatie niet ideaal is, maar een asfaltering heeft geen zin zonder dat er eerst ingrijpende werken aan de wegfundering gebeuren."