Zware brand treft kot Limburger NASMEULENDE BARBECUE LIJKT BOOSDOENER ANDREAS DE PRYCKER

11 mei 2018

02u36 1 Meeuwen-Gruitrode In een studentenhuis in de Familie de Bayostraat is woensdagnacht brand uitgebroken. De aanwezige studenten konden op tijd ontkomen. Hun woning en die van de buren zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Volgens de branddeskundige heeft een nasmeulende barbecue de brand veroorzaakt.

Het was een gezellig avondje in het studentenhuis van Frederik Schelfhout (20) uit het Limburgse Meeuwen-Gruitrode en kotgenoten Jan, Yolan, Toon en Sophia. "We hadden een fijne barbecue achter de rug", vertelt Frederik. "Om 1 uur 's nachts is de politie bij ons langsgekomen met de vraag of we het iets rustiger aan konden doen. Daarop zijn we voor Yolan zijn verjaardag naar de Oude Markt gegaan. Om 3 uur keerden we terug naar huis en zijn we ons bedje ingekropen. Zo rond 5 uur werd ik plots wakker in mijn kamer op de bovenste verdieping. Ik zag erg veel rook en slaagde er met veel moeite in om door de gang, die vol rook hing, naar beneden te lopen", zegt Frederik, die met een zuurstofmasker in de ambulance werd geplaatst.





Bevangen

Vier studenten raakten bevangen door de rook en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het pand liep heel wat schade op. De achterbouw brandde zo goed als helemaal uit en ook van de keuken blijft haast niets meer over. De kamers bleven min of meer gespaard van het vuur. Een van de studenten verloor een laptop in de brand.





"Maar het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd is. Dit had veel erger kunnen aflopen. Onze vrienden en familie hebben ons alvast slaapplaatsen aangeboden. Wellicht is het onze laatste nacht ooit geweest in dit huis, aangezien het pand volgend jaar verkocht zou worden. Jammer dat het zo moet eindigen", vindt Frederik.





Barbecue

Het parket werd op de hoogte gebracht en stelde een branddeskundige aan. "Uit zijn eerste bevindingen blijkt dat een niet goed gedoofde barbecue aan de oorzaak van de brand ligt. De barbecue is wellicht omgevallen, waardoor er brand ontstaan is", bevestigt het Leuvense parket.





"Toen ik thuis ben gekomen, heb ik daar alleszins niets van gemerkt. Wij hebben de barbecue geblust met water. Hij was helemaal niet meer roodgloeiend toen. Maar het is mogelijk dat hij is omgevallen, of dat er een kooltje weggewaaid is en op het terras terechtgekomen is", meent Frederik.





De brandweer kreeg de hevige uitslaande brand onder controle, maar de schade aan het huis was enorm. Ook het huis ernaast werd onbewoonbaar verklaard en de bewoners moeten nu tijdelijk een ander onderkomen zoeken.





