Wissel bij N-VA in gemeenteraad

Oppositiepartij N-VA voert een wissel door in de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode. Gemeenteraadslid Sigrid Breemans zegt de actieve politiek vaarwel omwille van privéredenen. Lut Witters zal haar opvolgen. Lut is van opleiding accountant. Lut kijkt er dan ook naar uit om zich vooral te verdiepen in de gemeentelijke financiën. Lut Witters zetelt ook al in het Autonoom Gemeentebedrijf. (GBO)