Wegpiraat krijgt zeven maanden cel 29 maart 2018

02u28 2 Meeuwen-Gruitrode In de correctionele rechtbank van Tongeren werd een 24-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode veroordeeld tot zeven maanden cel voor een helse achtervolging.

Op 13 december van vorig jaar kreeg de politie een oproep voor een man die ter hoogte van Bruno's Tankstation in Bocholt duidelijke tekenen van dronkenschap vertoonde. Maar toen de twintiger de politiepatrouille in de smiezen kreeg, ging hij ervandoor. De politie moest hem veertig kilometer lang achtervolgen, met snelheden tot 150 kilometer per uur. Er waren vier patrouilles nodig om de twintiger klem te rijden. Toen had hij al meerdere wegversperringen doorbroken en zelfs geprobeerd om een combi van de weg te rijden.





De jongeman, die zwaar drugsverslaafd is, kreeg naast de celstraf ook een boete van 400 euro. Allemaal met uitstel op voorwaarde dat hij zich laat behandelen. Hij kreeg voorts nog een rijverbod van zes maanden en moet in totaal 1.500 euro schadevergoeding betalen aan vijf agenten. Zijn BMW werd verbeurdverklaard. (JEK)