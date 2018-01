Volkse verkoop voor het goede doel 20 januari 2018

02u47 0 Meeuwen-Gruitrode St.-Antonius, de patroonheilige van de slagers en de hoveniers, krijgt op zondag 21 januari weer alle aandacht in Meeuwen-Gruitrode.

Al jaren zet Landelijke Gilde Meeuwen in samenwerking met de Reengenoten en het gemeentebestuur de heilige St.-Antonius in de bloemetjes. De viering start met een dialectmis om 9.30 uur in de kerk te Meeuwen. Aansluitend is er vanaf 10.15 uur in 't Heem de verkoop per opbod voor het goede doel. Iedereen kan bieden op vleeswaren, gebak, kleinvee en de felbegeerde varkenskop. De varkenskop zal rond 12.30 uur geveild worden.





(GBO)