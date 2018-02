Verenigingen krijgen opbrengst van Sint-Antoniusviering 27 februari 2018

De Sint-Antoniusviering heeft 3.875 euro opgebracht. De vier afdelingen van Samana, KVG Meeuwen-Gruitrode, Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode en Welzijnsschakel Tochtgenoten kregen elk een evenredig deel van de opbrengst. In januari werd de verkoop van vleeswaren, gebak, kleinvee en de felbegeerde varkenskop al voor de 36ste keer georganiseerd in Meeuwen. Het is een traditie die voort blijft leven. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers, schenkers en kopers krijgen verenigingen een financieel duwtje in de rug





(GBO)