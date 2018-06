Verbod op verkoop van sterke drank tijdens fuiven 23 juni 2018

02u51 0 Meeuwen-Gruitrode Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode gaat de verkoop van sterke dranken door voedingszaken, kruidenierszaken, tankstations, krantenwinkels en nachtshops verbieden tijdens fuiven of evenementen tussen 20 en 3 uur.

"Hiermee willen wij onze jongeren beschermen tegen overdadig alcoholgebruik", vertelt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Het gebruik van sterke dranken in de aanloop van fuiven, het zogenaamde voordrinken, zorgt steeds vaker voor overlast op pleintjes, in de straten en in de omgeving van de fuiven zelf. Voordrinken is een maatschappelijk verschijnsel waarbij jongeren voor fuiven sterke dranken en alcoholpops kopen en direct nuttigen. "Dit brengt ook nachtlawaai, agressie en vandalisme met zich mee. Daarom werd een politiereglement opgemaakt voor het verbod op verkoop van sterke dranken op bepaalde tijdstippen."





In Meeuwen-Gruitrode staan er tot het einde van het jaar zo'n zes fuiven en evenementen op de agenda waar de verkoop van sterke dranken verboden zal worden tussen 20 en 3 uur. (GBO)