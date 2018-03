Veertiger in cel na steekpartij 13 maart 2018

Een veertiger is gisterennamiddag aangehouden na een steekpartij zaterdagnacht in de Edmond van Bocholtstraat in Meeuwen. Een 48-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode raakte zwaargewond door een messteek in de buik, maar verkeerde niet in levensgevaar. De feiten kaderen in een relationeel conflict. De 41-jarige verdachte uit Meeuwen-Gruitrode werd opgepakt bij de woning waar de steekpartij plaatsvond. (MMM)