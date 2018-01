Studeren in het gemeentehuis 02u48 0

Vanaf maandag 8 januari kunnen studenten tijdens de openingsuren terecht in het gemeentehuis van Meeuwen-Gruitrode om te studeren. Het gemeentebestuur stelt tot eind januari een ruimte met WiFi-verbinding in het gemeentehuis ter beschikking. Momenteel is er plaats voor een 20-tal studenten. "Mocht de vraag toch groter zijn, dan kunnen we nog enkele plaatsen bij creëren. In juni 2018 proberen we de blokkende studenten nog meer te faciliteren", zegt schepen Marco Goossens (CD&V). De blokkers kunnen zich aanmelden aan de onthaalbalie. (GBO)