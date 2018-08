Straten afgesloten voor wielerweekend 02 augustus 2018

Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus vindt het wielerweekend van de Doortrappers en Cycling Team GNB plaats aan de sportzone in Meeuwen. Zaterdag om 13 uur komen junioren aan de start en om 16 uur is er een ploegentijdrit voor wielertoeristen. Op zondag 5 augustus om 13 uur Open Koers voor wielertoeristen, om 14.45 uur wedstijd voor G-sporters en om 16 uur wielerwedstrijd voor inwoners. Van 12 uur tot 18 uur worden deze straten afgezet: Bosstraat, Kerkhofstraat, Gruitroderbaan, Genitsstraat, Guytjensstraat, Anjerstraat en Akkerstraat. Bewoners en bezoekers parkeren hun wagen vooraf best buiten de omloop. (GBO)