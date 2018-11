Stad plant vredesboom op kerkhof Gunther Bomans

12 november 2018

16u00 0 Meeuwen-Gruitrode Op maandag 12 november werd ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van Wapenstilstand een vredesboom geplant op het kerkhof in Meeuwen.

Meeuwen-Gruitrode De technische dienst van de gemeente kreeg hulp van de oudstrijdersbond, heemkring De Reengenoten en het vijfde leerjaar van lagere school Klim-op. “We kozen het kerkhof als locatie omdat de vredesboom dan ook kort bij onze Vredestraat in Meeuwen staat”, zegt schepen Marco Goossens. “Een vredesboom om te tonen dat we het leed van de oorlog niet vergeten zijn en dat we heel veel belang hechten aan vrede. Ik denk dat het belangrijk is dat we vooral voor de jongere generaties deze traditie en herdenking levendig houden.”