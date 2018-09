Pop-up Expo "Thuis, bij Phil Bosmans" 07 september 2018

Op zondag 9 september gaat de pop-up expo 'Thuis, bij Phil Bosmans' van start in de Commanderij te Gruitrode, Weg naar Opoeteren 2. De expo loopt tot eind oktober en is een initiatief van Huis van Phil, een samenwerking tussen de gemeente Meeuwen-Gruitrode en Bond zonder Naam. Op de expo worden nooit eerder getoonde stukken en beelden uit Bosmans' nalatenschap getoond. De bezoeker maakt kennis met het levensverhaal van Phil Bosmans, de bezieler van Bond zonder Naam die in Gruitrode geboren is. Rick De Leeuw interviewde mensen die Phil van nabij gekend hebben. "Meer dan 5 jaar na zijn dood blijft de kern van Phil's boodschap relevant voor onze verhardende samenleving. Phil had een oprechte belangstelling voor mens en natuur en streefde naar een warme en leefbare wereld voor iedereen", zegt schepen Kurt Plessers (CD&V). "Hij was bovendien één van de meest gelezen schrijvers in Vlaanderen met vertalingen over de hele wereld."





De expo is tot eind oktober elke donderdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 14 uur tot 17 uur in de Commanderij van Gruitrode. De expo is al te bezoeken tijdens Open Monumentendag. (GBO)