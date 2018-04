Overval op nachtwinkel 11 april 2018

In de Hoogstraat is in de nacht van maandag op dinsdag een nachtwinkel overvallen. Dat gebeurde omstreeks 0.30 uur. De dader nam een blikje frisdrank uit de rekken en vroeg om een gsm. Daarna nam hij de kassa van de toonbank en wilde hij de winkel verlaten. De uitbater probeerde tevergeefs te verhinderen dat de overvaller de kassa mee zou nemen. De dader vluchtte daarop in de richting van de kerk. Gewonden vielen er niet, de verdachte wordt nog gezocht. (MMM)