Oppositie wil verkiezingen zonder affiches 17 maart 2018

02u49 0

Als het van oppositiepartijen MG en N-VA afhangt, komen er in Meeuwen-Gruitrode geen verkiezingsborden langs de straten. De partijen stellen voor om zonder aanplakborden campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "De vele aanplakborden in dorpskernen en langs velden en wegen zijn niet zo'n fraaie aanblik. Als de affiches of borden ook nog eens loskomen of omwaaien, is het helemaal niet meer om aan te zien", klinkt het bij N-VA en MG. Volgens de oppositiepartijen zijn er voldoende andere mogelijkheden. "Uiteraard moeten alle partijen akkoord zijn. Als één partij niet akkoord gaat, zullen we zelf ook opnieuw met borden aan de slag moeten gaan." N-VA en MG hebben het agendapunt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad op 22 maart. (GBO)